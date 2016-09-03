屍速列車暴衝 奪台灣韓片票房冠軍
韓國電影「屍速列車」昨天登台上映，首日全台票房近新台幣2300萬元，今天中午已賣破2500萬元，不到30小時就成為台灣影史韓片票房冠軍。
「屍速列車」融合喪屍、父女親情、愛情等元素，深刻描繪人性矛盾及自私，已狂銷156國版權，由韓國演員孔劉（孔侑）、馬東石、鄭裕美、崔宇植主演，描述韓國首爾陷入不明原因的喪屍危機，1輛清晨開往釜山的高鐵是生存希望，卻有感染者混入車廂，乘客們展開求生之戰。
挾超高期待度登台，全台80家戲院聯映，「屍速列車」上映首日全台票房近2300萬元，超過「我的野蠻女友」2002年創下的2200萬元票房成績，今天中午更超越台灣影史韓片票房冠軍「鬼魅」2003年寫下的2500萬元票房紀錄。
「鬼魅」13年來穩居台灣韓片票房冠軍寶座，「屍速列車」上映不到30小時就刷新紀錄，且在網路創造好口碑，推出4DX版本同樣熱銷；發行公司車庫娛樂表示，截至下午2時，全台票房已有3000萬元。「屍速列車」上週先在香港上映，9天就狂掃新台幣1億2000萬元。
前傳動畫長片「起源：首爾車站」將在今年10月13日開跑的「2016台中國際動畫影展」全台首映，「屍速列車」導演延尚昊確定訪台，將在台中、台北兩地與影迷見面暢談創作理念。1050903
(中央社)
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