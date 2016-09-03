澎湖另類婚禮如尾牙 喜宴還有3C摸彩

今天是黃道吉日，澎湖今晚有一場別緻的喜宴婚禮，陳姓主婚人除了提供高檔的婚宴外，喜宴中還穿插有創意的摸彩助興，幸運賓客可獲3C產品，讓婚禮有如企業的年度尾牙，賓主盡歡。

今天婚禮的男主角陳宥任，曾設計行李托運載重自動測量系統，獲得德國紅點設計大獎，而獲聘在國內知名的電腦大廠設計研發部，目前被高薪挖角至大陸OPPO大廠擔任研發，今年年底即將發表的新機，就是出自陳宥任所研發的，今晚則提供2款最新的手機與平板電腦來作為禮品。

另外，新郎倌的妹妹陳映秀，是今年總統蔡英文就職時女禮賓配戴的胸針的設計者之一，今晚則提供了自行設計，在德國與日本參賽得獎的2組胸針，來贈送給幸運的賓客。

在婚宴中，除了有新郎倌和新娘的2項大獎外，陳姓主婚人還提供有金玉良言思卡對獎，有巧克力、媽祖平安麵、鳳梨酥等，還有縣長簽名紀念酒、一條根禮盒、高爾夫球桿與玄武岩刻品等，連參加喜宴的小朋友也有小朋友看圖說吉祥話送漢堡，應有盡有，成為一場另類的結婚喜宴。1050903

(中央社)