熱帶風暴赫米納北移 美國東岸發布警示
熱帶風暴赫米納（hermine）今天北移襲擊大西洋沿岸，美國東岸週末可能面臨危險強風夾雜豪雨。赫米納已重創美國佛羅里達州。
隨著赫米納侵襲居住數千萬美國人的沿岸地帶，大西洋沿岸從南卡羅來納州到羅德島州，已啟動熱帶風暴與洪患監測及發布警示。
氣象預報網站Accuweather.com氣象學家索斯諾斯基（Alex Sosnowski）表示：「赫米納不僅威脅海灘，還可能在部分社區帶來損害，以及威脅衝浪客和從事海上活動的人。」
美國國家颶風中心（NHC）指出，預估赫米納將沿著卡羅來納州沿岸北移，今早移往外海、進入大西洋後，強度將增強，可能在明晚達到近颶風等級。（譯者：中央社蔡佳伶）1050903
(中央社)
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