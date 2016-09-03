德雷莎修女封聖引人 羅馬計程車動員

梵蒂岡將於明天冊封仁愛傳教會創辦人德雷莎修女為聖人，她廣受愛戴，預料封聖大典會帶來可觀人潮。一名羅馬計程車司機說，數千名同業將暫停例休，準備載客。

教宗方濟各（Pope Francis）將於聖伯多祿廣場（St. Peter’s Square）主持封聖大典，預計有10位以上的元首或政治領袖出席，中華民國副總統陳建仁也率團觀禮，預定於當地時間3日下午抵達。

德雷莎修女（Mother Teresa）於1997年逝世，已故教宗若望保祿2世於2003年把她列入「真福品」（beatification），位階次於聖人，當時就有30萬人參加宣福典禮。

在羅馬費烏米奇諾機場（FCO）排班的計程車司機丹尼耶羅（Danielo）說，為了封聖大典，相關單位准許羅馬的數千名計程車司機暫停例休，「因為觀光客和參加盛會的人很多，會需要盡可能多的計程車」，但梵蒂岡周邊勢必也會滿佈警力和交通管制。

他說，「大家都知道德雷莎修女在加爾各答（Kolkata）的事蹟，義大利人也普遍尊敬她」，可以想見明天的盛況。

德雷莎修女以服務窮人為己任，長期在印度服務，創立仁愛傳教會（Missionaries of Charity），入會修女所穿飾有藍色條紋的白長袍設計靈感，也來自印度女性的沙麗。

世人普遍稱頌德雷莎修女，也有一些人對她提出負面評價，但梵蒂岡仍加速了冊封她為聖人的程序。

明天的封聖儀式，預計有來自世界各國約600名記者到場報導，梵蒂岡也會透過電視轉播向全球放送儀式過程。1050903

(中央社)