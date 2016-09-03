德雷莎修女封聖引人 羅馬計程車動員
梵蒂岡將於明天冊封仁愛傳教會創辦人德雷莎修女為聖人，她廣受愛戴，預料封聖大典會帶來可觀人潮。一名羅馬計程車司機說，數千名同業將暫停例休，準備載客。
教宗方濟各（Pope Francis）將於聖伯多祿廣場（St. Peter’s Square）主持封聖大典，預計有10位以上的元首或政治領袖出席，中華民國副總統陳建仁也率團觀禮，預定於當地時間3日下午抵達。
德雷莎修女（Mother Teresa）於1997年逝世，已故教宗若望保祿2世於2003年把她列入「真福品」（beatification），位階次於聖人，當時就有30萬人參加宣福典禮。
在羅馬費烏米奇諾機場（FCO）排班的計程車司機丹尼耶羅（Danielo）說，為了封聖大典，相關單位准許羅馬的數千名計程車司機暫停例休，「因為觀光客和參加盛會的人很多，會需要盡可能多的計程車」，但梵蒂岡周邊勢必也會滿佈警力和交通管制。
他說，「大家都知道德雷莎修女在加爾各答（Kolkata）的事蹟，義大利人也普遍尊敬她」，可以想見明天的盛況。
德雷莎修女以服務窮人為己任，長期在印度服務，創立仁愛傳教會（Missionaries of Charity），入會修女所穿飾有藍色條紋的白長袍設計靈感，也來自印度女性的沙麗。
世人普遍稱頌德雷莎修女，也有一些人對她提出負面評價，但梵蒂岡仍加速了冊封她為聖人的程序。
明天的封聖儀式，預計有來自世界各國約600名記者到場報導，梵蒂岡也會透過電視轉播向全球放送儀式過程。1050903
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。