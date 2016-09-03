陸建8個石油基地 儲備量半年增22％
陸媒報導，大陸商務部官方網站2日發布消息，指中國的國家石油儲備建設取得重要進展。
中新社報導，至2016年年初，中國大陸建成舟山、鎮海、大連、黃島、獨山子、蘭州、天津及黃島國家石油儲備洞庫共8個「國家石油儲備基地」，利用上述儲備庫及部分社會企業庫容，儲備原油3197萬噸。
報導稱，該數據上一次公布要追溯到去年12月，當時中國大陸國家統計局發布數據，截至2015年年中，中國利用上述8個儲備庫及部分社會庫容，儲備原油為2610萬噸。僅半年石油儲備量就增長了22%。
業內人士分析，中國為石油進口大國，在當前大宗商品市場動盪、地緣政治敏感的時期，戰略石油儲備是預防石油供應短缺而設置的首道防線，真正的作用並非彌補損失的進口量，而在於向市場釋放儲備油來減輕市場心理壓力，抑制油價上漲。
(旺報)
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