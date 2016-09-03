軍公教為錢上街頭？「他」一句話回擊被讚爆
軍公教「反污名，要尊嚴」大遊行今(3日)下午登場，多達12萬人頂著豔陽走上街頭表達自己訴求，卻遭部分人批評「可恥」、「為錢上街頭」，對此，三金御用司儀兼知名配音員賈培德（德仔）就在臉書以一句話點出民眾上街頭的理由，獲網友讚爆。
德仔今日在臉書PO出一張遊行群眾擠滿凱道的震撼照片，寫下：「看到有些人說，這群人很可恥，都是為了錢上街。其實你這句話才是他們上街的理由。」獲不少網友支持，感謝德仔替軍公教說出真心話。
甚至還有網友留言表示，自己學校的公務員今天也上街參加遊行，其實他們都很贊同年金改革，只是真的很難忍受被汙名化，而德仔也回應：「我也贊成年金改革，但連我只是當過義務役而已，都快為軍人氣壞了。」
(中時電子報)
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