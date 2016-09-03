G20 中美聯合批准巴黎氣候協定
美國和中國大陸今天在20國集團（G20）峰會期間正式聯合批准巴黎氣候協定，並將這些文件交給聯合國秘書長潘基文，向這項代表全球性的協定邁出重要的一步。
英國廣播公司（BBC）中文網報導，中國大陸國家主席習近平和美國總統歐巴馬先後向潘基文交存中國和美國氣候變化「巴黎協定」批准文書。
習近平隨後在致詞時表示，氣候變化關乎人民福祉和人類未來。「巴黎協定」為2020年後的全球合作應對氣候變化明確了方向，標誌著合作共贏、公正合理的全球氣候治理體系正在形成。
他說，「中國為應對氣候變化作出了重要貢獻」。中國倡議20國集團發表了首份氣候變化問題主席聲明，率先簽署了「巴黎協定」，中國向聯合國交存批准文書「是中國政府作出的新的莊嚴承諾」。
報導引述歐巴馬在致辭中表示，氣候變化的威脅是人類面臨的愈來愈嚴重的挑戰，應對氣候變化問題需要國際社會共同努力，美中兩國為推動國際合作、促成「巴黎協定」共同發揮了重要作用。
他說，「今天，美中作為兩個最大經濟體和最大排放國，同時批准和接受『巴黎協定』具有歷史性意義。美方願同中方繼續密切合作，為建造一個更加安全和繁榮的世界而努力。」
20國集團（G20）峰會將從4日到5日在杭州舉行。峰會開幕前夕，大陸官媒新華社今天報導，中國大陸全國人大常委會批准中國加入「巴黎氣候協定」。1050903
(中央社)
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