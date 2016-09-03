歐習會登場 開場談管控分歧

美國總統歐巴馬與中國大陸國家主席習近平今天晚間在杭州會晤。習近平表示要以建設性方式管控分歧；歐巴馬則點名就人權、網路、海事等分歧進行討論。

「歐習會」開場，由習近平先致詞。他表示，中方願同美方堅持不衝突、不對抗，相互尊重，合作共贏，深化合作，以建設性方式管控分歧，持續健康穩定發展。

歐巴馬肯定中國大陸對維和、難民方面的貢獻，並說任期內在民間交流、能源取得穩步進展。接下來還會就人權、網路、海事等分歧進行討論，絕對致力於確保打下基礎，讓下一屆政府上任時有好基礎。1050903

(中央社)