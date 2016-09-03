歐習會登場 習近平：堅持不衝突不對抗
大陸國家主席習近平在3日與美國總統歐巴馬見面時提到，自從2013年見面後，已有七次會晤，每次都達成重要共識，決定共同構建中美新型大國關係，取得實在的成功，在中美貿易、雙向投資、人員往來創下歷史新高，以及在應對全球氣候變化、雙邊投資協定談判，建立兩軍互信機制、打擊網路犯罪，以及應對伊波拉、伊朗核問題等，取得重要進展，具有中美戰略意義和全球影響力。
習近平說，國際社會對這次G20有期待，這也是中美作為全球前兩大經濟體的責任，願同與美方取得豐碩成果，為世界經濟提振信心，堅持不衝突、不對抗，相互尊重、合作共贏的原則，增進互信、深化合作，以建設性方式管控分歧，推動中美關係持續、健康、穩定的發展。
(旺報)
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