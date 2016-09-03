台14甲線翠峰至大禹嶺 中秋交管取消

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公路總局原宣布中秋連假期間，在台14甲線翠峰至大禹嶺路段實施交通管制，除乙類大客車及持有通行證的車輛，其餘禁止進入，未來連假也要比照辦理，但遭到民宿業者與居民強烈反對，已確定延後實施。

管制方案發布後，恐造成台中市和平區梨山地區民眾及觀光遊客進出不便，地方強烈反對，公路總局為此召開2次協調會，但未獲得共識，經綜合考量，公路總局決定在管制方案未達共識前，暫緩辦理。

公路總局表示，將協調警察協助加強交通疏導及違規取締，也呼籲民眾在該路段要小心駕駛。

(中時)