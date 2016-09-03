陽尚衛7局超前安 中華苦戰勝陸 明尬日爭亞青冠軍
(21:58更新 9局結束)亞洲青棒錦標賽4強複賽，中華隊今與中國大陸隊交手，也是非贏不可，前5局中華隊陷入苦戰，雖然第3局靠著安打與失誤先馳得點，不過第4局被連敲3安，讓大陸隊超前，6、7兩局中華隊各攻下2分逆轉，中華7局以5比3領先，終場就以6比3勝出，明天決賽對日本，全力將冠軍盃留在台灣。
此役前2局雙方受到投手壓制，沒有出現安打，中華第3局利用曾宸佐安打，加上對方暴投攻佔三壘，隨後利用守備失誤，攻下1分，取得領先。
不料第4局先發投手胡臻典遇到亂流，被連敲3安，包含曹正清二壘安打，大陸隊一口氣攻下2分逆轉戰局，以2比1領先。中華4、5局都有零星攻勢，不過都擊成雙殺打，無法打回分數。
第6局中華隊終於把握機會，宗秉毅靠失誤上壘，利用犧牲觸擊與對方暴投上三壘，前5局擊出2安的曾宸佐，擊出內野飛球，幸運形成安打，中華2比2扳平，張文賢的滾地球又造成對方守備失誤，中華3比2領先。
第7局大陸隊王洋3壘安打，再靠著隊友安打，比數變成3比3。下半局中華隊趁先發宮海成控球不穩，連續出現2次保送加上暴投，陽尚衛也把握機會擊出安打，添得2分，8局中華隊又趁著對方失誤再添1分，終場以6比3拿下勝利，挺進明日冠軍賽。
(中時電子報)
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