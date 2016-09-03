台灣當代藝術拉斯維加斯 熱烈開展
文化部駐洛杉磯辦事處台灣書院於美國當地時間9月1日晚間，在內華達州立大學拉斯維加斯分校舉行「KUSO-台灣當代藝術展」揭幕茶會，內州地方政要、社區領袖、媒體及藝術學院師生60餘人共襄參與。
該展覽由駐洛杉磯台灣書院及弘光科技大學共同主辦，並由策展人劉昌漢策劃，在該校區內的唐娜‧賓姆藝廊展出，展期至9月30日止。
內州大學藝術學院院長南茜在茶會中致詞時提到：「台灣藝術家運用了多種複合媒材，真誠地透過藝術表現分享世界性的意念。」；駐舊金山辦事處處長馬鍾麟隨後對於校方支持合辦本項展覽致謝，並同時希望今後持續類此交流夥伴關係，將台灣最好的藝術創作介紹給當地民眾認識。
這項展覧計展有台灣藝術家何孟娟、黃心健、徐瑞憲等人之作品計19件，創作內容包含繪畫、雕塑、攝影、裝置藝術、錄像藝術與電子互動裝置等，是台灣藝術家近年來於內華達州最大規模的展出。
(旺報)
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