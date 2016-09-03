菲總統：進入無法律狀態並非戒嚴
菲律賓總統杜特蒂在故鄉納卯遭炸彈恐攻後，宣布菲國進入「無法律狀態」。他解釋，進入無法律狀態不等同戒嚴，只是讓軍隊便於支援警方。
美聯社報導，伊斯蘭激進組織阿布沙伊夫疑在菲律賓總統杜特蒂的故鄉納卯（Davao）犯下炸彈攻擊，造成14人死亡、約70人受傷。杜特蒂今天宣布全國進入「無法律狀態」。
杜特蒂（Rodrigo Duterte）視察2日晚間遭攻擊的納卯市區一處夜市時表示，宣布進入「無法律狀態」（state of lawlessness）不等於實施戒嚴，這只是讓軍隊能部署於市中心，支援警方設置盤查點及增加巡邏。
阿布沙伊夫（Abu Sayyaf）發言人拉米（Abu Rami）聲稱為這起爆炸案負責；爆炸地點靠近耶穌會經營的雅典耀大學（Ateneo de Davao University）和一座5星級飯店。但杜特蒂表示，調查人員仍在調查其他可能的疑犯，包括一些遭他血腥鎮壓鎖定的販毒集團。
杜特蒂告訴在視查現場的記者說：「這是非常時期，我以我的權限，允許菲國安全部隊執行搜索」。杜特蒂並呼籲大眾合作，保持警覺。
納卯爆炸攻擊的發生，正值菲國武裝部隊對南部蘇祿（Sulu）省的阿布沙伊夫極端分子發動攻勢之時。在極端分子綁架一名村民斬首後，上週菲國部隊與極端分子的交火加劇。菲國軍方宣布在一週的攻勢掃蕩中擊斃30名武裝分子後，極端分子就揚言發動報復攻擊。1050903
(中央社)
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