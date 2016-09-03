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舒淇馮德倫閃婚 任賢齊手機被打爆「我知道的很多」

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舒淇馮德倫閃婚 任賢齊手機被打爆「我知道的很多」
舒淇和任賢齊是好友兼鄰居的關係。（圖／達志影像）
舒淇馮德倫閃婚 任賢齊手機被打爆「我知道的很多」
任賢齊稱「知道的很多」，引發大家好奇。（圖／取材自任賢齊微博）

舒淇今（3日）閃電宣布和馮德倫結婚喜訊，轟動演藝圈，身為女方好友兼香港鄰居的任賢齊，便成為大家想問這樁喜事細節的對象，除了電話被打爆，他還透露自己知道的事情很多，引起大家高度好奇心。

任賢齊今在微博發文，表示今天去沒訊號的沙漠裡練車，直到上了小沙山後才有收訊，沒想到一打開手機就發現電話被打爆，「原來是我美麗的女神和最帥的導演公布了他們的好消息」，連道兩聲恭喜後，也不忘祝福「花好月圓」、「甜蜜一生」，並誠實地告知大家其實他知道的很多，但又稱自己不可以多嘴，賣關子說道「要知道更多...請去問他們」，最後還自豪道「任來喜繼續延續傳奇」。

任賢齊之所以自稱「任來喜」，全因他先前和劉若英、梁詠琪、莫文蔚合作後，3女星都嫁作人妻，也因此讓他有此封號，而現在又多了一位舒淇傳喜訊，粉絲即讚他「果然名不虛傳」，並敲碗要他坦白從寬，把知道的內幕都說出來。

(中時電子報)

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