鼓勵認罪 大陸司法新制展開試點

中國大陸將在18個城市展開為期兩年的「刑事案件認罪認罰從寬制度」試點，若嫌犯或被告對指控犯罪事實沒有異議，檢方可依法從寬處理。這個制度要如何避免權錢交易和司法腐敗，受到關注。

中新社報導，大陸全國人民代表大會常務委員會今天通過決定，授權最高法院和最高檢察院開始在北京、天津、上海、重慶、廣州、深圳等18個城市展開這項制度的試點，全國人大常委會並舉行新聞發布會說明。

最高人民法院刑一庭庭長沈亮表示，認罪認罰從寬制度有利於鼓勵刑事犯罪的嫌疑人、被告人自願如實供述犯罪及悔罪認罰，也有利分化和瓦解犯罪分子。

人民法院報刊文表示，這個制度如硬幣的兩面，一方面對於緩解法院人力、節約司法資源、提高司法效率等有積極作用，另一方面也容易因把關不嚴，引發司法腐敗。隨著法官的自由裁量權變大，如何行使這項權力也成為考驗。

外界擔心未來會出現同一個犯罪內容、在不同地方卻有不同處罰的情況，最高人民檢察院法律政策研究室主任萬春表示，將來要進一步完善量刑指南，使得在適用從寬幅度上能夠有更加明確、具體的依據，不會有嚴重突破法律的情況發生。1050903

(中央社)