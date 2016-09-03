日輿論懷疑安倍與蒲亭會談成果

日本新聞網報導，日本首相安倍晉三強調與俄羅斯總統蒲亭昨天在海參崴會談的成果，但日本國內輿論對此表示懷疑。

「產經新聞」認為，安倍可能上了蒲亭的當，在北方四島領土問題上，蒲亭不會作出讓步。

「朝日新聞」指出，目前只有安倍單方面透露會談結果，俄方並未發布新聞來確認安倍的說詞。在對日關係方面，蒲亭希望的只是日本提供經濟合作，而無意解決雙方領土問題。

時事通訊社報道，安倍在只有一位翻譯在場的情況下，與蒲亭進行了50分鐘的閉門會談。雙方達成了什麼協議，外界無從得知。外界只知道，安倍邀請蒲亭12月15日到安倍的家鄉喝酒。

日本各大媒體今天在報導安倍和蒲亭的會談時，都選用了1張兩人表情奇特的照片，並沒有給予樂觀的評價。1050903

(中央社)