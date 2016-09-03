穿徐總球衣開轟 林益全：回報知遇之恩
義大的「徐總日」紀念活動，是林益全球棒「發飆」相挺球隊的時候！去年的再見陽春炮、今年拉大比數的2分彈，林益全覺得不可思議，他發願以後每年這個活動都要轟出全壘打！
去年8月23日，義大在澄清湖棒球場舉辦徐生明感恩儀式，由師母謝榮瑤開球，當日義大與桃猿隊之戰的9局下，林益全上場打擊時仍以2比2呈現僵局，林益全在2好2壞球的球數下，一棒揮出陽春炮，義大氣走猿隊。
2016年9月3日，義大又舉行徐生明紀念日活動，在徐生明遺孀謝榮瑤開球前，義大播放去年「神全」林益全再見轟的影片，比賽到了6局下，他真的又再度揮出全壘打、2分炮拉大義大的領先比數，讓隊友吃下定心丸。
林益全對連2年開轟、拿下MVP也感到奇特，他說：「謝謝徐總，永遠永遠陪伴我們！賽前我決定4打席一定要有全壘打給徐總，這1轟沒有給徐總漏氣，也感謝他當年的知遇之恩。」
對未來的「徐總日」的想法，林益全指出：「接下來每年都有這個活動的話，我會敲出全壘打謝謝徐總，這是我對他的感恩。」
(中時電子報)
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