舒淇拍片中途結婚 「真正男主角」嚇傻：完全沒發現

劉德華、舒淇目前在布拉格趕拍馮德倫執導新片。（圖／取自新浪娛樂微博；達志影像）

舒淇今(3日)正式宣布與馮德倫結婚，震驚演藝圈，目前兩人正在捷克布拉格趕拍新片，雖舒淇已經公布「人生中的男主角」是馮德倫，但這次片中的男主角，其實是天王劉德華，問天王對於舒淇、馮德倫修成正果感想，細心體貼的劉德華也直言一起工作多日也完全沒察覺，「他們真的非常神秘！」

據香港《蘋果日報》報導，據悉舒淇本打算拍完上部戲後，要放自己一個長假，而馮德倫卻為導演新片《俠盜聯盟》頭痛，因原定男女主角因故辭演，正當可能開天窗之際，舒淇為了不讓男友傷腦筋，便欣然答應，劉德華也義氣助陣願意演出男主角，才讓該片順利開拍。

《俠盜聯盟》劇組近日移駕到布拉格古堡拍戲，香港媒體爆料，有天拍攝結束後，馮德倫突然開口說：「不然我們在這結婚囉！」而舒淇竟也一口答應，小倆口便在此完成終身大事，而這段時間一直跟兩人拍戲的劉德華，被告知舒淇、馮德倫結婚了，也相當驚訝，笑說：「他們真的非常神秘！非常浪漫！非常幸福！真的很秘密，在現場都沒發覺到，今天知道這消息很替他們開心，希望他們永遠幸幸福福！」

(中時電子報)