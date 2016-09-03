聯手抗陸 印度貸越南5億美元國防款項

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印度今天表示，將借給越南5億美元，以提升雙方國防關係。這是印度和越南最新安全協議，以對抗北京在南海秀軍事肌肉。

印度總理莫迪（Narendra Modi）在訪問河內時做出這項宣布。越南與中國大陸都宣稱擁有南海主權之際，越南近年來砸大錢擴增及現代化軍武戰備。

莫迪在簽署這項協議後告訴記者：「我很高興宣布這項對越南的5億美元新國防貸款，以協助加強雙方國防合作。」

莫迪並未說明這項安排的細節，但這類信貸額度將使越南需和印度公司簽訂合約。

印度約50%貿易會通過南海。大陸在南海擴建支持軍事活動的島嶼和礁岩，引發越南等其他聲索國不滿。（譯者：中央社蔡佳伶）1050903

(中央社)