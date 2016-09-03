謝謝徐總保佑 林益全連2年穿85號開轟

義大犀牛紀念已故總教練徐生明，球員一致穿85號球衣比賽，神奇的巧合發生了，連續兩年的紀念賽，都由徐生明的得意門生「神全」林益全敲全壘打、拿MVP。

徐生明的遺孀謝榮瑤今天也在現場，賽後頒獎給林益全時，久久說不出話來，只是對著天空含淚微笑。

球場廣播放送出徐生明最喜歡的歌曲「被遺忘的時光」，蔡琴的歌聲唱著「是誰在敲打我窗，是誰在撩動琴弦」。

林益全拿起麥克風對著觀眾席說話，「謝謝在場這麼多的義大球迷，跟著徐總的信念一直陪我們走到這裡」，然後林益全說出與去年一樣的得獎感言「謝謝徐總的保佑，我們贏球了」。

他說，「謝謝徐總，在我們的心裡永遠陪伴我們」。義大犀牛即將易主，林益全希望接下來每一年有這樣的活動，都可以在這一天敲全壘打。

林益全連續2年穿著85號球衣敲全壘打，這樣神奇的巧合，自己也覺得不可思議，「沒有讓徐總漏氣，謝謝他當年帶我這個舞台」。

林益全敲致勝全壘打、義大犀牛3比2擊敗統一獅；9局上原本還3比0領先，投手藍斯佛準備完封，結果被潘武雄敲2分砲，換上倪福德化解危機。

他說，「徐總冥冥之中真的有保佑我們，好像把所有力量灌注在倪福德身上」。

去年8月23日徐總紀念賽，林益全在9局下敲出再見全壘打，比數也是3比2獲勝。1050903

(中央社)