謝謝徐總保佑 林益全連2年穿85號開轟
義大犀牛紀念已故總教練徐生明，球員一致穿85號球衣比賽，神奇的巧合發生了，連續兩年的紀念賽，都由徐生明的得意門生「神全」林益全敲全壘打、拿MVP。
徐生明的遺孀謝榮瑤今天也在現場，賽後頒獎給林益全時，久久說不出話來，只是對著天空含淚微笑。
球場廣播放送出徐生明最喜歡的歌曲「被遺忘的時光」，蔡琴的歌聲唱著「是誰在敲打我窗，是誰在撩動琴弦」。
林益全拿起麥克風對著觀眾席說話，「謝謝在場這麼多的義大球迷，跟著徐總的信念一直陪我們走到這裡」，然後林益全說出與去年一樣的得獎感言「謝謝徐總的保佑，我們贏球了」。
他說，「謝謝徐總，在我們的心裡永遠陪伴我們」。義大犀牛即將易主，林益全希望接下來每一年有這樣的活動，都可以在這一天敲全壘打。
林益全連續2年穿著85號球衣敲全壘打，這樣神奇的巧合，自己也覺得不可思議，「沒有讓徐總漏氣，謝謝他當年帶我這個舞台」。
林益全敲致勝全壘打、義大犀牛3比2擊敗統一獅；9局上原本還3比0領先，投手藍斯佛準備完封，結果被潘武雄敲2分砲，換上倪福德化解危機。
他說，「徐總冥冥之中真的有保佑我們，好像把所有力量灌注在倪福德身上」。
去年8月23日徐總紀念賽，林益全在9局下敲出再見全壘打，比數也是3比2獲勝。1050903
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。