金門靶場變彩繪馬場 寶可夢補給站在這兒！

金門古崗青山靶場變成彩繪馬場，小朋友和家長們一起飆創意。（李金生攝）

300多位小朋友和家長來到，讓青山靶場一下熱鬧起來。（李金生攝）

小朋友拿起彩筆，替木馬塗上繽紛顏色。（李金生攝）

五顏六色的彩繪木馬，洋溢創意和想像力。（李金生攝）

彩繪木馬搭上流行風，「寶可夢」成為塗裝主題。（李金生攝）

彩繪木馬將豎立於青山戰鬥教練場，與遊客歡喜見面。（李金生攝）

金門古崗村青山靶場廢棄多年，村民聯手讓它搖身一變為彩繪馬場，今（3）日連續第3年舉辦活動，300餘位家長和小朋友拿起彩筆飆創意，五顏六色的藝術地景也成為寶可夢補給站，吸引許多玩家前來尋寶，十分熱鬧！

曾是軍方演訓據點的青山靶場，在駐軍連年裁減後，已卸下軍裝「退役」多年，古崗社區發展協會承接縣文化局社區營造點計畫，連3年在當地舉辦彩繪木馬活動，漫山遍野的五彩馬匹，成為前進著名景點「翟山坑道」途中的一大亮點。

小朋友和家長發揮天馬行空的想像力，用繽紛顏色替木馬披上亮麗的彩衣，有與綠野相映成趣的彩虹馬，也有造型吸睛的麒麟龍馬；趕搭寶可夢流行風的小小畫家們還將皮卡丘、妙蛙種子與木馬結合在一起，讓成為抓寶補給站的青山靶場，一下青春活潑起來。

3小時下來，共完成100匹木馬，將由社區居民陸續豎立在古崗青山排戰鬥教練場，以最光彩的面貌和主題設計，正式與遊客見面。。

古崗社區發展協會理事長董倫如指出，今年度的彩繪木馬首開當地社區辦理活動收費的先例，但民眾參與的熱情不減，抓寶的民眾也蜂擁來到，讓平日寂靜的古崗聚落熱鬧滾滾，歡迎大家也一起來走走、看看。

(中時)