習近平B20講話 全球經濟治理有了「中國方案」

二十國集團工商峰會（B20）3日在杭州開幕，大陸國家主席習近平出席開幕式並發表主旨演講。署名「國平」（國家評論）者在「中國網」上撰文指出，習近平為世界經濟把脈、開方，提出推動世界經濟走上強勁、可持續、平衡、包容增長之路的「中國方案」，發出響亮的中國聲音。

據指出，在篇幅不長的講話中，習近平回應了世界對中國的關切，闡明了中國的發展理念和發展戰略，強調了中國堅定不移堅持改革、堅定不移堅持擴大對外開放的決心。

同時，針對當前世界經濟的複雜形勢、風險挑戰以及國際社會對二十國集團、對杭州峰會的期待，當前世界經濟在深度調整中曲折復蘇，正處於新舊增長動能轉換的關鍵時期，中國經濟增速仍接近7%，走在世界前列，對世界經濟增長的貢獻率仍保持在30%左右。作為世界經濟增長的動力源，中國經濟的出色表現，具有標竿作用、示範作用。這意味著「中國方案」有雄厚的基礎，有令人信服的底氣，具有極強的可信性和充分的說服力。

評論說，面對世界經濟形勢的發展演變，當西方發達國家長期主導的全球治理機制和架構缺陷逐漸顯現之際，越來越多的人看到，全球經濟治理需要完善，需要與時俱進、因時而變。正是在這樣的背景下，「中國方案」的提出，體現了全球經濟治理應該以平等為基礎，更好反映世界經濟格局新現實，增加新興市場國家和發展中國家代表性和發言權，確保各國在國際經濟合作中權利平等、機會平等、規則平等時代要求，弘揚了共商共建共用的全球治理理念，獲得廣泛認同理所應當。

(中時)