北市知名高中再爆肺結核 衛生局：前後2例無關

台北市某高中去年10月爆發肺結核案例，現傳出今年暑假又添一學生感染，令家長、學生憂心。北市衛生局今表示，個案在7月27日因發燒、咳嗽就診，經確診通報為肺結核感染，不過，經比對判定2例無關，第2例並非第1例擴大傳染所致。

北市衛生局疾管處長陳少卿說明，該校去年10月有學生感染肺結核，衛生局依照SOP，將個案在可傳染期內的接觸者匡列出來，包括家人、同學、社團及補習班等接觸者，於1個月內進行X光片檢查，3個月內做抽血檢查，一直到今年3月仍在處理，因此現在又爆發一案，難免有家長認為時間相近，擔心傳染擴大。

不過，經新北市衛生局及台北衛生局比對2例個案的接觸者、班級名冊，發現2人並無1天接觸8小時，或3個月內累積接觸40小時的情況；上月底再召集專家會議討論，也判定2例無關，並非擴大傳染所致。

陳少卿說，衛生局已掌握第2例周邊接觸者，其中77名為親密接觸者，已在8月10日安排胸部X光檢查，無人發生異常，後續還會於9月27日進行抽血檢驗。

陳少卿表示，為慎重起見，衛生局又進一步比對2個案前後使用的教室，從空間交集去擴大接觸對象追蹤，匡列出297名接觸者，前天已針對多數進行胸部X光檢查，現階段也沒發現異常，9月底再安排抽血檢驗。

面對家長疑慮，陳少卿表示，肺結核患者原則上服藥6到9個月會完治，第1例現已完治，第2例發生在暑假，該生持續配合吃藥，目前狀況良好，痰液檢驗報告已呈現陰性，家長及學生不必過度恐慌。

(中時)