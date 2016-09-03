萊爾德怪力3轟 陽岱鋼敲2安 火腿海宰歐力士

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陽岱鋼連2場敲出雙安。（資料照片／黑松公司提供）

日本職棒火腿隊洋炮萊爾德，3日對戰歐力士隊單場轟出3發全壘打，而台灣球星陽岱鋼也貢獻2支安打，終場火腿隊12比4打敗歐力士隊。

歐力士派出3位投手止不住火腿的狂攻，火腿全場打出19支安打、包括4轟，其中第4棒中田翔首局3分炮，洋將萊爾德3響炮7打點，本季他已擊出35轟。

陽岱鋼4打數2安打，他已連9場敲出安打、連2場打出兩安，打擊率回升到3成04，可惜沒有打點進帳。

火腿先發投手高梨裕稔投7局被打5安、失4分，其中挨T-岡田與中島宏之的全壘打，高梨順利拿到第9勝。

(中時電子報)