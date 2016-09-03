美總統大選激戰 提早投票可能先定生死
全球矚目的美國總統大選11月8日登場，但白宮新主人可能在那之前就已呼之欲出，原因在於提前投票。
美聯社報導，美國有37州及哥倫比亞特區能在11月8日前先通信投票或到投票所提早投票，北卡羅來納州今天率先展開通信投票。4年前大選，約4560萬人、35%選民受到提早投票的方便性所吸引，這個數字預計今年將激增。
在美國民主黨總統候選人希拉蕊及共和黨候選人川普雙方都鎖定的7州中，依據2012年數字，提早投票預估將占45%到75%選票，甚至更多。這7州是科羅拉多、佛羅里達、愛阿華、內華達、北卡羅來納、亞利桑那及喬治亞州。除了科羅拉多州外，其餘6州川普都必須拿下。
雖然11月8日才會展開計票，但許多州會報告先投票選民的政黨屬性，提供了有力線索。
選舉統計專家、佛羅里達大學教授麥唐納（Michael McDonald）表示：「我們能看見為數眾多的選票已投出，想迎頭趕上變得幾乎不可能。」
美國現任總統歐巴馬2008年將提早投票這塊視為優先考量，他在黑人、西語裔和首投族選票取得大幅領先，因此在佛州、愛阿華州、北卡州及科州大勝；但在選舉日當天獲得的票數其實不如對手。歐巴馬這套成功模式2012年在佛州及愛阿華州重現。
為了複製相同的成功，希拉蕊為催票砸下數百萬美元，她春季時就開始行動。希拉蕊陣營利用數千名雇員自資料庫找出全州可能選民，範圍甚至縮小至社區，並派出約5萬名志工挨家挨戶教導選民。（譯者：中央社蔡佳伶）1050903
(中央社)
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