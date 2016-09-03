兩津掰掰！《烏龍派出所》9月中將完結

日本知名漫畫《烏龍派出所》至今已連載40週年，將在9月17日推出完結篇，宣告長壽漫畫將畫下句點。(圖/取自集英社)

日本知名漫畫《烏龍派出所》至今已連載40週年，不僅刷新金氏世界紀錄，更被封為日本長壽漫畫。然而根據日本《Sponichi Annex》指出，《烏龍派出所》將在9月17日推出完結篇，宣告長壽漫畫將畫下句點。

《烏龍派出所》作者秋本治於今日舉辦的「《烏龍派出所》連載 40 週年紀念儀式」上證實，本月17日的《週刊少年Jump》42號將刊登完結篇，「很抱歉讓大家嚇到了。」他表示，《烏龍派出所》出到第200卷就像是完成任務，讓他思考「是否要結束連載」，最後決定讓主角「兩津勘吉」卸下任務。

《烏龍派出所》從1976年9月21日連載至今，以主角「兩津勘吉」被分派到「龜有公園前派出所」作為故事開始，描述兩津勘吉在派出所發生的各種烏龍事，其無厘頭的搞笑劇情已在讀者心中成為經典。

漫畫中常出現當時的流行事物，如轉蛋、手機等，更可從單行本的內容發現日本的流行趨勢變化，可以說是1部日本近代史。此外，台灣版「兩津勘吉」更時常講台語、俚語，尤其台灣國語的配音，更讓許多台灣民眾覺得十分親切。

《烏龍派出所》將推出完結篇的消息一出，讀者紛紛表示「兩津有機會跟誰修成正果嗎？」、「兩津要光棍一輩子了」，更有網友以「世界要毀滅了」、「世界末日了嗎？」來形容震驚的心情。

(中時電子報)