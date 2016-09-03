東明相畫「老娘」 正視不完美的自己
東明相2006年演出電影《練習曲》，以名句「有些事現在不做，一輩子也不會做」，感動不少影迷。他因聽損飽受戲路侷限，谷底時拿起畫筆創作，3日舉辦「愛慕」東明相創作展開幕茶會，吸引不少好友共襄盛舉。他花1年半時間創造「老娘」系列作品，告訴大家「不完美才是完美，看見自身缺點要勇於面對」。
他學生時代接觸過膠彩、壓克力、水彩等媒材，現在主要以油畫創作，提到「老娘」畫作，他說觀察女生的姿態很不簡單，平時遇見陌生人，「從聽她說話、姿態去找尋靈感」，更在閒暇之餘，走訪離島，甚至出國尋找日本畫家，試圖讓自己的作品產生更多的想像。
提到欣賞的女性，他說合作過《迴光奏鳴曲》的前輩陳湘琪符合「老娘」姿態，稱讚她很獨立，時常在背後為生活默默付出。而東明相最近也正計劃演出一部劇情片，預計到花東拍攝，要讓觀眾看見全新的自己。
東明相「愛慕Amour」老娘全新系列展，即日起到10月2號，在「in live / 生活美學館」免費展出。
(中時)
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