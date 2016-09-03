韋禮安不跟風結婚 怕受傷拒全裸做菜
歌手韋禮安今天大秀廚藝，坦言拿手料理女友都吃過，笑稱怕受傷，絕不耍浪漫全裸做菜；至於演藝圈近來喜事頻傳，他說，不會跟風，爸媽也沒催婚。
韋禮安2007年獲節目「快樂星期天」第1屆校園歌喉戰冠軍，2011年以個人首張創作專輯「韋禮安」成為金曲新人王；2015年以專輯「有所畏」的「狼」奪第26屆金曲獎最佳作曲人獎。
今年8月發行第4張專輯「硬戳」，韋禮安下午在台北化身「韋主廚」辦桌，親自下廚料理「硬戳大餐」給10名幸運粉絲品嚐，首度在媒體面前大展廚藝，做出5道料理，他說，做菜原是很療癒的事，但現場很多人看，還有攝影機拍攝，直喊有壓力。
常在社群網站臉書貼出宵夜文，韋禮安表示，吃宵夜會避開甜食及澱粉太多的食物。與圈外女友穩定交往8年，坦言拿手料理女友都吃過，女友吃完還會幫忙洗碗。
被問到做菜時有沒有怪癖，例如全裸？韋禮安笑說，絕不能全裸，真的會受傷，以前看過國外影片，男生耍浪漫全裸做菜受傷，他怕受傷，做菜一定全副武裝。
演藝圈近來喜事頻傳，是否會想婚？韋禮安表示，「這是我自己的人生」，沒必要因別人做什麼或有壓力，就決定自己人生，且父母也不會催婚，「我決定自己要的事」。1050903
(中央社)
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