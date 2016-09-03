陸2016汽車產銷 有望2500萬輛

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中國大陸工信部前黨組成員、總工程師朱宏任今天表示，中國汽車產銷量已連續7年位居世界第一，今年汽車產銷量有望達到2500萬輛，使大陸成為汽車消費和製造大國。

新華社報導，2015年，中國汽車產銷量均突破2400萬輛，朱宏任在天津舉辦的2016中國汽車產業發展（泰達）國際論壇上表示，今年第1季與第2季，中國汽車產銷量為1289萬輛和1283萬輛，年增6.47%和8.14%，增幅分別比2015年提升3.83個百分點和6.71個百分點。

他說，「從上半年數據看，汽車產業的集中程度和自主品牌占有率均有所提高」；同時，前2季大陸新能源汽車繼續保持高速成長，產銷量分別完成17.7萬輛和17.0萬輛，年增125%和126.9%。

報導說，2015年大陸已成為全球第一大新能源汽車生產和消費大國。

此外，大陸高度發展的汽車市場也吸引許多外資。朱宏任在論壇上透露，今年上半年，外國汽車品牌在中國市場的占有率仍然接近60%。1050903

(中央社)