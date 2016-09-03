陳建仁抵羅馬 將觀禮德雷莎修女封聖

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副總統陳建仁於義大利時間今天下午抵達羅馬，展開「聖和專案」，主要將出席4日的德雷莎修女封聖典禮，並與教宗方濟各及其他教廷高階神職人員會面。

陳建仁以總統蔡英文特使身分訪問教廷，下午抵達機場。

封聖典禮將於明天上午開始，教宗方濟各（Pope Francis）會先接見各國特使團團長，隨後於聖伯多祿廣場（St. Peter’s Square）進行德雷莎修女（Mother Teresa）的封聖典禮。

陳建仁明天除觀禮外，晚間將聆賞台北愛樂演出。5日參加由教廷國務院長、樞機主教帕洛林主持的感恩彌撒；視察駐教廷大使館；與教廷高階神職人員餐敘。6日預定參訪聖方濟各修道院，參加為和平祈禱彌撒，並參訪亞西西（Assisi），即聖方濟各亞西西（Saint Francis of Assisi）的誕生地。

訪團預定7日啟程返台、8日清晨抵達國門。1050903

(中央社)