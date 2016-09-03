丁噹練球超拚命 發夢收服皮卡丘
丁噹和MP魔幻力量鼓鼓今受教育部體育署之邀，參與體育界年度盛事「SUPER STAR體育表演會」，鼓鼓打頭陣，帶領北一女中有氧適能社揭序幕，丁噹則與台師大桌球隊搭檔表演，以絕佳默契上演花式桌球。
為了不拖累隊友，表演前幾周她抓緊時間拚命練習，隨身攜帶桌球拍，在校園演唱空檔還就地取材，將課桌拼成桌球桌，拉工作人員陪她練習，笑說：「連睡覺作夢都在打，有次夢到小桌球忽然變大，變成寶貝球，我拿著球拍用力一揮，成功收服皮卡丘。」
鼓鼓繼「超犀利趴7」後，將於10月推出全創作專輯，而丁噹24日將赴北京舉辦演唱會，明年1月登香港紅磡開唱。
(中時)
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