美中西部地震 奧克拉荷馬規模5.6

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美國地質調查所通報，從密蘇里州堪薩斯市（Kansas City）到奧克拉荷馬州中部的北美大平原1個狹長地帶，今天發生地震，奧州地震規模為5.6。

堪薩斯市、阿肯色州費耶特維爾市（Fayetteville）和奧克拉荷馬州諾爾曼市（Norman）的居民都通報，在今天早上7時5分前後，感受到震動。

地質調查所表示，奧克拉荷馬州北部波尼（Pawnee）西北方15公里處發生了地震，規模5.6，震源深度6.6公里。

目前尚無損壞和人員傷亡通報。1050903

(中央社)