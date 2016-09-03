雄影公佈開閉幕片 翔太帥演《異邦警察》

我要評比

松田翔太在《異邦警察》中造型頹廢但帥氣。（圖／雄影）

傑西（右）和伊莎貝在《記憶乍響》中飾演母子。（圖／雄影）

高雄電影節今（3日）公布「外語開閉幕片」，分別為日本導演熊切和嘉的《異邦警察》（DIAS-POLICE）和入選坎城競賽單元的《記憶乍響》（Louder Than Bombs）。

松田翔太在《異邦》中展現頹廢的獨特魅力，更大秀中文，與搭檔濱野謙太偵查連續殺人事件，對抗黑幫總部的追殺。導演熊切藉該片諷刺日本社會的種族意識形態，道出末路狂徒的異國悲歌。

閉幕片為尤沃金提爾入選坎城競賽單元的《記憶乍響》（Louder Than Bombs），由法國影后伊莎貝雨蓓飾演戰地攝影師，和傑西艾森伯格親密又疏離的母子關係，描述細膩的家庭記憶。

片中傑西和伊莎貝雨蓓照鏡子刷牙的鏡頭，被視為「最有愛的畫面」，傑西強調所有的兒子都曾把母親當成理想情人，「尤其面對的是那麼美的法國影后，總會不由自主流露傾慕之意」。

2016高雄電影節將於10月21日至11月6日在高雄圖書總館、電影館、in89駁二電影院、正港小劇場登場。此外，還增加「雄影短片節」10月25日至11月31日於台北光點華山電影館舉行。詳情可上臉書「高雄電影節粉絲團」查詢。

(中時)