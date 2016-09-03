言承旭想婚了？朱孝天婚禮搶捧花

外界都盼望言承旭、林志玲再度復合。(取自林志玲微博)

言承旭自曝一度想在婚禮上搶捧花。(朱孝天工作室提供)

朱孝天今日在峇里島迎娶大陸女星韓雯雯，原本因工作不能出席的昔日F4成員言承旭意外現身，為婚禮帶來驚喜，事後言承旭也向媒體透露，看著好兄弟結婚覺得想哭又感動，還想推開大家去搶捧花，流露出想婚念頭。

繼吳建豪、周渝民、朱孝天紛紛走入家庭後，F4僅剩言承旭單身中，今日驚喜現身朱孝天婚宴，粉絲們也紛紛催婚，盼他能與舊愛林志玲終成眷屬，而看著朱孝天幸福模樣，似乎也讓言承旭有了想婚念頭。

據《聯合報》報導，言承旭看到好兄弟結婚既感動又想哭，坦言有種衝動想推開大家搶捧花，而當新娘現身的那剎，還有種錯覺，覺得是自己的婚禮，祝福朱孝天小倆口幸福一萬年。

(中時電子報)