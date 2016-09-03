義強震受困230小時 黃金獵犬奇蹟生還

義大利強震發生超過9天，一隻名為羅密歐（Romeo）的黃金獵犬在主人家倒塌後，原本屋主已對牠不抱生還希望，沒想到牠今天被搜救人員從斷垣殘壁中救出，感動許多人。

法新社報導，消防隊員拍攝的影片顯示，羅密歐所在的石造建築，有一小部分空間被鋼樑支撐住，牠才得以被人抱出獲救。

羅密歐此刻顯得完全鬆了一口氣，在一名消防員協助下，牠從一個瓶子喝下受困230小時以上之後的第一口水。

在羅密歐明顯毫髮未傷的情況下，抱著牠的消防員將牠放下，羅密歐踮著腳尖沿著瓦礫堆走下來，和流著淚的主人們重逢。他們原本已不期望牠會活下來。

一名消防員說：「牠狀況良好。」

8月24日清晨地震來襲時，羅密歐的主人夫婦在二樓睡覺，雖然他們設法逃出，但在一樓睡覺的羅密歐被困在屋裡。

直到昨天傍晚，羅密歐出現一線生機，這對夫婦在一群消防員陪同下回到房子所在地；幾乎就在他們一踏進居住的老舊小村落時，羅密歐聽到他們的聲音，開始狂吠。

其中一名消防員對義大利新聞社（ANSA）說：「我們立刻從叫聲傳來的地方開始移動磚石，令人難以置信的是，我們找到了牠，牠的情況相當好。」1050903

(中央社)