港拍法國名酒 1瓶要價近1部車
約2000瓶來自珍貴布夏父子酒莊（Bouchard Pere et Fils）的法國勃艮地名酒，今天在香港一場拍賣會上被搶購一空。其中1瓶年份1865的酒，被以約新台幣80萬元賣出。
法新社與日本時報（The Japan Times）報導，該瓶1846年、來自梅索－夏姆（Meursault-Charmes）的上等名酒，以港幣13萬4750元（約新台幣55萬）賣出，遠高於預期最高的8萬港幣。這場在佳士得（Christie's）香港分公司的激烈競標，最後由1名未公開身份的買主搶下。
拍賣公司形容這瓶淡金色、帶有蜂蜜香味的酒，是布夏酒窖中最老的1瓶。
佳士得公司酒品部門的頭號銷售員、資深專家崔普特西（Tim Triptree）表示，他很高興看到布夏賣出這瓶酒。
崔普特西於拍賣會後說：「類似今天拍賣會中售出的酒，在過去極為罕見，這類19世紀的酒過去我們只賣過16瓶。」
全場另一焦點，則是1瓶1865年份來自蒙哈榭（Montrachet）的名酒，最後以19萬6000元港幣（約新台幣80萬）賣出。1050903
(中央社)
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