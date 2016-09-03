中信女子高球賽 盧曉晴逆轉奪冠

2016中國信託女子公開賽最後一回合，台灣一姐盧曉晴上演逆轉秀，從落後4桿到領先2桿，把冠軍獎盃留在台灣。

2016中國信託女子公開賽總獎金新台幣500萬元，在桃園東方高爾夫俱樂部舉行，今天最後一回合比賽，因大雨改為以9洞計算成績。

盧曉晴抓3鳥、獵1鷹，今天打出低於標準桿5桿的31桿，3回合45洞，總桿低於標準桿11桿的169桿，以2桿勝差封后。

盧曉晴成為這個比賽5年來首位奪冠的台灣女將，也是個人自2006年轉職業以來的第15冠，在台灣的第5冠。

16歲泰國小將薩萊朋（Saranporn Langkulgasettrin）原本4桿領先，盧曉晴在只打9洞的情況下，後來居上，賽後表示「這是贏得最漂亮的一場比賽」。1050903

(中央社)