后羿射日嫦娥奔月 新加坡中秋亮燈讚

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新加坡牛車水中秋節活動今晚亮燈，兩座栩栩如生的后羿射日及嫦娥奔月燈籠，吸引旅人駐足拍照臉書打卡，現場煙火齊放更掀高潮，旅人讚歎聲不斷。

新加坡今年中秋佳節是以「星光閃耀牛車水，月滿中秋慶團圓」為主題，讓牛車水一盞盞燈籠亮起來。

12公尺高的嫦娥巨型燈籠矗立在牛車水街頭，宛如地標，路旁的各種燈飾更讓牛車水璀璨奪目，愈夜中秋意更濃。

晚間亮燈儀式後隨即展開各項和中秋有關的精彩表演，配合聲光效果的后羿射日及嫦娥奔月歷史故事，讓現場觀眾看得目不轉睛，頻頻鼓掌叫好。

今年中秋節活動超多元，不僅有燈籠彩繪比賽，也有中秋街頭市集、中秋綜藝晚會、牛車水中秋文化之旅以及大型遊燈會等。

牛車水慶中秋活動，每年慶祝主題均別具特色，吸引新加坡本地人以及造訪獅城的國際旅人參與。1050903

(中央社)