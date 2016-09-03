陸霸道強勢 美中工作人員險演全武行

美、中兩國的工作人員在「歐習會」前的安檢過程時，爆出激烈爭吵。據轉述，一名中國安全人員不但動手推美方官員，還作勢要出拳打人。

美國總統歐巴馬和大陸國家主席習近平今天開心宣布，兩國都批准巴黎氣候協定，但就在文書批准交存儀式舉行前，幕簾背後為兩人準備這一切的雙方工作人員，才經歷激烈爭吵，要不是白宮工作人員與中方外交部人員勸告，兩國工作人員差點要上演全武行。

美國是資訊公開的國家，總統出訪都會協調主跑白宮的隨團記者提供現場資訊，而根據白宮隨團記者的資料，當白宮工作人員、禮賓人員及特勤局的先遣人員抵達現場等待安檢時，為了美方有多少人可以先進會場及識別哪些工作人員及官員列名在名單上，雙方爭吵15分鐘之久。

據轉述，等待安檢的白宮官員說，「總統1小時後就要到了」，之後聽到美方工作人員以中文咆哮一名中方安全人員，「你不可以推人、沒有人給你權力碰觸或推任何人」；有中方工作人員隨即試圖要拉開爭執的兩人、要美方人員退後。據描述，這名中方安全人員似乎還想出拳打人。

白宮官員隨即出聲要大家「冷靜一點，拜託」；而中國外交部官員則說「住手，有記者在這兒呢」！

即使這場美、中都認為意義重大的巴黎氣候協定文書批准記者會，北京似乎不在意有沒有更多記者可以見證歷史。

隨團記者描述的資料還提到，白宮新聞官員在記者會開始20分鐘前、仍努力爭取要讓美國記者入場。白宮新聞官員說，空間寬敞的會議室，怎麼說都容納得下2名平面記者站著採訪。最後兩人都得以入場。

事實上，在歐巴馬抵達杭州時，大陸就有官員不識白宮國安顧問萊斯，不客氣地想阻攔她接機，美國特勤人員出面才得以解決。對於這罕見的一幕，到底發生了什麼事？萊斯在巴黎氣候協定美中文書批准的記者會上僅簡短回應記者：他們（中方）做了讓人意想不到的事。1050903

(中央社)