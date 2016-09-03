遊行5點散場綠委酸公務員 網友嗆：難道學太陽花

九三大遊行，公務人員大隊隊伍在公園路西側道路集合後出發。（楊彩成攝）

九三軍公教大遊行12萬人兵分4路湧進凱道，下午5時準時散場，民進黨立委蔡易餘今天針對某名嘴所說「你看其他政黨出來抗議都是到晚上十點，我們說五點就是五點，因為我們很守法⋯」，在臉書po文回應酸說：「笑了，就真的是公務員啊⋯事實上晚上十點也是合法！」網友跳出來回酸說：很可笑的觀點，難道要學太陽花占立法院。

蔡易餘所稱的名嘴就是媒體人康仁俊，他在凱道上的電視台現場節目和民眾互動。當時民眾在聽到康仁俊所說的「守法」時，則紛紛拍手支持。

對蔡易餘的酸言酸語，網友回應說：「哪像大腸花，不鬧夠不罷休。」「總比以前冥燼黨的遊行，時間到了都不解散，還暴力抗爭，要來得好！」「他真的是立法委員嗎？」「下次都給他不合法留過夜，這樣蔡英文就出來見面了。」「XD請不要當下一個段先生。」

(集團連線報導)