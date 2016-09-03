韋禮安化身「韋主廚」 賞粉絲吃粗飽

歌手韋禮安化身「韋主廚」，做菜給歌迷吃。（福茂唱片提供）

「金曲唱作新天王」韋禮安經常在臉書粉絲頁發宵夜文，平時也愛下廚的他，今（3日）化身「韋主廚」，親自下廚料理「硬戳大餐」給10位幸運粉絲品嚐，首度在媒體面前展現廚藝，讓他直呼「緊張」。

韋禮安經常在臉書分享誘發食欲的「宵夜文」，雖然美食照屢屢引起公憤、令人垂涎三尺，但再仔細一看，不難發現有些宵夜是貨真價實出自他巧手，如他曾挑戰過難度超高的水煎包、豆沙包，以及色、香、味俱全的義大利麵、雞肉河粉、春捲等…甚至是甜點巧克力布朗尼蛋糕、燕麥香蕉餅乾也難不倒他，不過，首度料理如同「辦桌」10人份大餐，還得故作鎮定優雅上菜，對「韋主廚」來說卻是如臨大敵、壓力不小。

為了這次「硬戳大餐」初體驗，韋禮安擔心現場歌迷及媒體大哥大姊吃不飽，提前先做好凱薩沙拉、無水咖哩飯備戰，被笑虧完全是「吃粗飽」的概念。

雖然這次的「硬戳大餐」全是韋禮安平時的拿手菜，且失敗率極低，但為慎重其事，「韋主廚」還是下足苦功前天特別跑到同事家試做料理，整個晚上一次又一次地調整作法、味道，反覆練習忙到深夜一點才休息，在今日的記者會上，還祭出秘密武器調味，就怕不好吃，煞費苦心！

(旺報)