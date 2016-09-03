海地外長及教長肯定台灣獎學金援助

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中華民國駐海地大使館近日舉辦「台灣獎學金受獎生」歡送會，受到海地政府高度重視，海地外交部長戴立言及教育部長多松連袂出席，並公開肯定台灣各項具體實效援助。

駐海地大使館9月1日舉辦「台灣獎學金受獎生」歡送會，獲海地政府高度重視，海地政府高層指派外長戴立言（Pierrot Delienne）及教育部長多松（Jean Beauvois Dorsonne）連袂出席，包括受獎生、海地留台校友代表及媒體記者100餘人與會，場面熱烈。

戴立言及多松致詞時，一致肯定及感謝台灣提供海地獎學金及各項具體實效援助。

駐海地大使黃再求會中說明台灣今年提供海地獎學金總共28名，包含外交部獎學金14名、2所大學提供11名獎學金、國合會提供3名獎學金，並列舉海地留台校友陸續返海，任職政府部門、學界、商界等各領域，優異表現，證明台灣獎學金開花結果。1050903

(中央社)