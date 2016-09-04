章子怡控好萊塢輕視 「他」也直言錢賺多卻不開心

許多華人大咖到了好萊塢拍戲有不同心得。（圖／取自新浪娛樂；達志影像）

曾以《一代宗師》奪下12座影后獎項的章子怡，日前被挖出兩年前接受專訪時，坦言好萊塢對華人演員仍有輕視、偏見，「會給亞洲人的角色都是很表面化的」，讓有實力的她覺得太容易，所以不那麼常接好萊塢電影，然而除了章子怡外，不少華人大咖到了好萊塢，心得卻大不同。

范冰冰曾在X戰警飾演「閃爍」。（圖／達志影像）

1. 范冰冰

成為《富比士》雜誌評選為今年華人最會賺錢女星之首的范冰冰，2013年獲邀加入《鋼鐵人3》的拍攝，沒想到片商來個國際版與大陸版，讓范冰冰僅在大陸版現身，樂觀的她卻沒為此不開心，之後她又接到《X戰警：未來昔日》，雖露臉時間增加到15分鐘，仍讓許多影迷喊不夠。

李冰冰曾演出《變形金剛4》。（圖／達志影像）

2. 李冰冰

「雙冰」之一的李冰冰，2012年便和好萊塢經紀公司簽約，之後順利演出《變形金剛4》、《惡靈古堡V：天譴日》，她在《變4》中亮相約30分鐘，但仍被酸民酸是去「打醬油」，讓她不滿喊冤笑說：「你去給我打一瓶啊，人家還不讓你去呢。有人說我現在只拍外國戲，不拍中國戲了。我從來沒有這麼想過！幹嘛呀，我說的是中文，不拍中國戲，我拍什麼外國戲呀」，並樂觀正面表示，有機會拍外國片是「時勢造英雄」，希望所有華人演員若有機會，「要自信別自卑」。

周潤發在《神鬼奇航3》演出令人印象深刻的南海海盜頭目。（圖／達志影像）

3. 周潤發

在華人電影界地位崇高有如玉皇大帝的周潤發（發哥），當年曾到好萊塢打拼約10年，陸續接演《安娜與國王》、《神鬼奇航3》、《七龍珠》等片，2013年《人民網》報導，指發哥一開始在好萊塢的片酬便宜到讓人吃驚，而演技好、人氣旺的他往往又會帶來不少票房，可說是CP值極高，於是片商便開心撿到寶，立刻簽下發哥，才開啟了他國際巨星之路。

李連杰在《神鬼傳奇3》演出重要反派。（圖／達志影像）

4. 李連杰

「功夫皇帝」李連杰近年來因身體微恙，少有好萊塢作品，然而他當年曾陸續接下不少大片，部分都與他原本正派大俠的形象相反，如在《神鬼傳奇3》中邪惡的「龍皇帝」，或是《救世主》中一人飾演兩角，善良的「蓋布」與壞到令人顫抖的「劉宇」，李連杰曾在專訪坦言：「我在好萊塢連A級劇本都看不到」，並譬喻華人對好萊塢只是一種「特點」，很難打進主流。

成龍的《尖峰時刻》系列電影一連拍了三部。（圖／達志影像）

5. 成龍

武打巨星成龍1981年當紅之際曾受邀拍攝好萊塢電影《砲彈飛車》，但因感覺不受重視，他便回到華人世界拍戲，1998年再以《尖峰時刻》二闖好萊塢，獲得不少好評，並拍了三部曲，2007年他接受專訪時表示：「雖然在好萊塢賺的錢很多，但我並不開心，因為不可以選劇本，而且還要說標準英語」，直言還是喜歡拍「屬於自己的電影」。

(專題報導)