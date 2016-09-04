林志玲遭辱罵「婊子」 林熙蕾裸照風波 她們無端捲是非

許多藝人常無端中槍，意外捲入是非之中。(圖／翻攝自本報系資料照、藝人微博)

許多藝人因為發言不當導致形象受創，讓自己身陷是非之中，不過也有一種藝人，明明人在家中坐卻意外中槍，從頭到尾不知事情原委，卻無端被其他人發言所波及，有些對敏感政治議題，選擇保持中立不表明立場，卻被砲轟不關心國家大事，也讓人意會到藝人難為，接下來就來盤點歷年無端中槍捲入是非的藝人們。

林志玲自出道以來，經常無端挨轟，不過都能夠高EQ化解。(圖／翻攝自本報系資料照)

陳冠希上個月在微博砲轟林志玲「婊子」，據悉是不滿林志玲擠掉女友秦舒培加入實境節目《我的新衣》，才在微博替女友嗆聲出氣，雖然製作人澄清最初選角是在秦舒培、何穗當中做選擇，完全和林志玲無關，林志玲對於無端挨轟，更是委屈落淚表示與秦舒培根本毫不相識，完全不知道整件事原委，不過陳冠希仍緊咬不放，表示曾多次聯繫女方未獲回應，還表示有更大內幕可爆料，最後林志玲選擇霸氣回應，要陳冠希直接當面對質，甚至還請他收回自己脾氣。

「太陽花女王」劉喬安，涉入跨國賣淫，讓許多女星慘遭點名。(圖／翻攝自本報系資料照)

「太陽花女王」劉喬安因參加學運爆紅，不過卻被捲入跨國賣淫風波，據悉有38位女藝人涉案，其中還驚見多名一線女星，就連買春客都是有頭有臉的大人次，震撼華語娛樂圈，其中最引人關注就是「Z、S、L、W」四位字母女星，也讓多名被影射的女星紛紛自清，就連第一名模林志玲也被牽扯在內，淫首腦戴君儀還指證歷歷曾幫她接過飯局，甚至協助擺平黑道，不過據悉只是想炒作名氣撒的謊，再度讓林志玲無端捲入是非。

李宗瑞淫照風波，傳出曾流出林熙蕾裸照。(圖／翻攝自本報系資料照)

李宗瑞迷姦事件，淫照數量遠超過當年陳冠希，受害人數難以計數，許多與李宗瑞接觸過的女星人人自危，不過也有許多女星意外中槍，像是「性感女神」林熙蕾就被爆出流出裸照，她也透過經紀公司出面否認，隨後也證實是被網友惡搞合成，才還給林熙蕾清白，此外與李宗瑞傳過緋聞的白歆惠也難逃魔掌，被傳出曾被拍下性愛影片，不過白歆惠則是強調兩人不熟，立即撇清彼此關係。

劉美含無端捲入劉樂妍陪睡風波。(圖／翻攝自劉美含微博)

藝人劉樂妍控告大陸導演石筱磊及製片田小山要求陪睡，而在曝光的錄音檔中，導演石筱磊居然點名大陸女演員劉美含就靠陪睡上位，讓劉美含氣到在微博發文澄清，表示14歲出道後都是靠努力得到認可，雖然早從友人口中得知石筱磊在外指稱指她以「陪睡換角色」，但由於忙著拍戲無暇回應，未料最後竟淪為如此不堪形象 ，因此讓她震怒表示「沉默不代表默認」，並發出律師聲明揚言提告。

阿SA未表明南海仲裁議題，竟慘被網友圍剿。(圖／翻攝自蔡卓妍微博)

南海仲裁案日前鬧得沸沸揚揚，多數大陸藝人選擇在微博張貼染紅中國地圖，宣示「中國一點都不能少」的決心，不過少數未表態的藝人則被網友砲轟，像是阿SA放上工作照，就被大陸網民砲轟只會賺人民幣；大S則被造謠者冒名發文章表示「支持中菲永遠是朋友」，讓她在微博怒斥是瘋了嗎?並澄清自己沒推特帳號；而當時碰巧在日本旅遊的蔡依林，也立刻被網友圍剿「敏感時刻還有空閒出遊」。

蘇慧倫姐妹捲入秦偉性侵風波，意外成為案外案。(圖／翻攝自本報系資料照)

秦偉性侵事件至今延燒不斷，從造型師濱小步率先出面爆料後，陸續有受害者出面指控，累積超過60人，不過就連昔日「玉女歌手」蘇慧倫也捲入風波，先是造型師濱小步開直播還原被害始末，爆出秦偉被火燒傷時，被交往多年的「蘇慧倫妹妹」拋棄，不過隨後解釋口誤，原文應該是「交往多年的蘇慧倫拋棄他而去」，這讓蘇慧倫姐姐蘇霈看不下去，在臉書PO文幫妹妹喊冤，痛罵秦偉為了騙女孩子滿口謊言，連他們倆姐妹都捲入是非，痛批秦偉做人忘恩負義。

好友柯震東、房祖名吸毒被逮，竟讓陳柏霖遭懷疑涉案。(圖／翻攝自本報系資料照)

房祖名以及柯震東這對好兄弟，在北京住宅吸毒被逮，由於供出一位私交甚篤的C姓男演員也涉案，這讓與他們交情頗佳的陳柏霖被外界影射嫌疑頗重，不過他除了透過經紀公司發表聲明自清，強調願意配合相關單位調查，經紀人也幫他極力消毒「個人習慣和交情是兩回事」，由於當下時機敏感取消粉絲見面會，還被外界謠傳是被逮捕了。

(專題報導)