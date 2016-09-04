圖輯》沒有天敵的鳥類 長這樣
尼可巴鳩（Nicobar Pigeon）生活在亞洲南部，由南太平洋的尼可巴群島（Nicobar island）、安達曼群島（Andaman island），以東至印尼、菲律賓群島，及新幾內亞和所羅門群島。
尼可巴鳩是已經滅絕的渡渡鳥的近親，兩者外型卻差異極大。尼可巴鳩擁有一身璀璨繽紛的羽毛，十分顯眼。研究顯示，尼可巴鳩羽毛之所以如此閃耀，是因為居住在所羅門群島等島上的尼可巴鳩，沒有太多的天敵，所以可以不需要偽裝，恣意展現如彩虹般的羽衣。
然而受到環境變化、森林的破壞，尼可巴鳩的數量急遽減少，已經被列為瀕危生物，受瀕危野生動植物種國際貿易公約的保護。
(中時)
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