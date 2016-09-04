圖輯》沒有天敵的鳥類 長這樣

尼可巴鳩擁有一身閃耀絢麗的羽毛。（圖／環球網）

尼可巴鳩的毛色非常鮮艷，十分惹眼。（圖／環球網）

尼可巴鳩獨特的毛色，看了一眼就難以忘懷。（圖／環球網）

尼可巴鳩（Nicobar Pigeon）生活在亞洲南部，由南太平洋的尼可巴群島（Nicobar island）、安達曼群島（Andaman island），以東至印尼、菲律賓群島，及新幾內亞和所羅門群島。

尼可巴鳩是已經滅絕的渡渡鳥的近親，兩者外型卻差異極大。尼可巴鳩擁有一身璀璨繽紛的羽毛，十分顯眼。研究顯示，尼可巴鳩羽毛之所以如此閃耀，是因為居住在所羅門群島等島上的尼可巴鳩，沒有太多的天敵，所以可以不需要偽裝，恣意展現如彩虹般的羽衣。

然而受到環境變化、森林的破壞，尼可巴鳩的數量急遽減少，已經被列為瀕危生物，受瀕危野生動植物種國際貿易公約的保護。

(中時)

尼可巴鳩如今因棲地破壞等原因，已經被列為瀕危物種。（圖／環球網）