神奇！石頭竟然會開花？

在非洲有一種「石頭」，外型與普通石頭相似，中間有一條裂縫，卻能從縫隙中，開出美麗花朵。(取自微博)

這種石頭花又名生石花，有人稱屁股花，又被叫做「有生命的石頭」。(取自微博)

原產地南非，由於外型討喜，西歐、美國、日本等地均有栽培。(取自微博)

世界無奇不有，但你知道石頭也能開花嗎？在非洲有一種「石頭」，外型與普通石頭相似，中間有一條裂縫，卻能從縫隙中，開出美麗花朵，原來這顆石頭不是真的石頭，也不是種子卡在石頭縫中，真面目是植物，由於它非常脆弱，所以千萬不要亂摸。

這種石頭花又名生石花，有人稱屁股花，也被叫做「有生命的石頭」，莖短，外形酷似彩色鵝卵石，算是多肉植物裡的較冷門品種。原產地南非，荒原上分旱季雨季，旱季時蛻皮休眠，雨季時生長開花。由於外型討喜，西歐、美國、日本等地均有栽培。

由於生石花生長十分緩慢，一般2年以上才有好看的窗面，3年以上才會開花，每顆石頭只能長出一朵花。而經過世代雜交後，形成無數種色彩斑紋。也因為被稱作「屁股花」，讓網友大呼「這花好邪惡」、「好羞澀！」、「這不就是傳說中的屁股開花嘛」。

(中時電子報)