求在一起！細數《W》李鍾碩韓孝周私下超有愛瞬間

李鍾碩、韓孝周不管是劇中還私下的互動都超有愛。（圖／取材自網路）

由李鍾碩、韓孝周主演的韓劇《W兩個世界》，懸疑浪漫的新穎劇情，令粉絲看到欲罷不能，先撇開反轉又緊張的劇情發展不說，男、女主角不管是劇中還私下超有愛的互動，都引發高度關注，讓不少粉絲都希望兩人假戲真做，直拱他們在一起。

李鍾碩溫柔幫韓孝周整理瀏海，融化大批少女心。（圖／取材自YouTube）

《W兩個世界》不時會曝光拍戲的幕後花絮，李鍾碩、韓孝周私下也常上演宛如情侶的甜蜜互動，像是日前公開一幕兩人在等待開拍的空檔，韓孝周一直調皮地用手戳李鍾碩牛仔褲的破洞，而李鍾碩還看似撒嬌地喊「好痛」，更伸手溫柔地幫女生整理瀏海，融化大批粉絲。

兩人頂著高溫拍戲，快熱翻仍逗趣互動。（圖／取材自YouTube）

兩人頂著高溫拍戲時，李鍾碩不管自己還穿著長袖、熱到不行，仍不忘拿起道具甜筒放在韓孝周頭上幫她做造型、降溫，他們更在對視2秒後，默契地扭腰擺臀跳起舞來，可愛的互動掀起熱烈討論。

李鍾碩餵韓孝周吃過的餅乾，自然地宛如真正的情侶。（圖／取材自YouTube）

幕後花絮中最讓大家瘋狂的，莫過於拍攝一場室內戲時，韓孝周翹腳坐在一旁、賣萌地向李鍾碩喊：「肚子餓咪」，而李鍾碩即MAN味十足地拍拍自己大腿要她「過來坐」，讓韓孝周也不禁笑出聲。或許拍戲時間太久，李鍾碩後來肚子也餓了，他翻出桌上的餅乾吃時，韓孝周發現之後便說：「我也要！」李鍾碩則自然地把吃過的餅乾遞到她嘴邊，而她也不扭捏地一口吃下，就像真正的情侶一般。

李鍾碩被發現牽著韓孝周時心跳加速，引發現場一片笑聲。（圖／取材自YouTube）

在早前拍攝的第2集，有一幕是李鍾碩躺在病床上養傷，連接他手上的也是真正的醫療儀器，而當李鍾碩牽起韓孝周之際，身後儀器竟顯示出李鍾碩的心跳指數高達132下，相比正常人的每分鐘60～100下高出許多，令他害羞直呼「怎麼會這樣」，引發現場一片笑聲。

《W兩個世界》1日播出劇情急轉彎的第13集，先是韓孝周想像的「Happy Ending」和李鍾碩約會，甜蜜指數爆表，後來她又因受槍傷被送往醫院急救、生死不明，又甜又虐的讓人直呼好反轉，更是期待剩3集將迎來的大結局。

(專題報導)