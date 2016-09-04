花心黎明 另娶「翻版舒淇」仍落單身

黎明與樂基兒婚姻僅維持4年。(本報系資料照)

舒淇幸福嫁馮德倫。(取自微博)

舒淇情纏馮德倫20年終於傳出好消息，昨(3日)無預警宣布結婚，轟動中港台演藝圈。除馮德倫外，舒淇最令人津津樂道的一段情，就是與香港天王黎明的7年之戀，之後黎明更娶了有「翻版舒淇」之稱的女模樂基兒，被指是舊情難忘。

舒淇1998年因為拍攝電影《玻璃之城》與黎明擦出愛火，兩人交往7年，雖然舒淇對這段感情用情至深，甘願當黎明背後的小女人，但外傳黎明花心個性加上始終不認戀情的態度，最終分手收場。

分手舒淇的同年，黎明和「翻版舒淇」樂基兒傳出緋聞，並在交往3年後2008年於賭城拉斯維加斯結婚。可惜黎明依舊躲不過7年魔咒，與樂基兒的婚姻僅維持4年就宣告破局，之後便一直單身至今。

黎明離婚消息傳出後，媒體曾問舒淇有無考慮過復合黎明？只見女神態度落落大方地回答：「從來沒有。」認為維持朋友關係也不錯。

(專題報導)