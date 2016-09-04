「就是這麼突然」揭密舒淇馮德倫求婚經過

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舒淇、馮德倫無預警宣布結婚，轟動演藝圈。(取自新浪娛樂)

又一對朋友升格當情人。(取自新浪娛樂)

舒淇、馮德倫相識20年、交往4年終成眷屬，今(3日)對外公開「結婚啟示」，宣布兩人決定糾纏一輩子，閃婚消息來的突然，連一起在捷克工作的《俠盜聯盟》工作人員都不知情，只知天天趕拍戲的馮德倫，突然在昨日宣布劇組放假一天，推測兩人就是在當天結婚。

舒淇、馮德倫無預警宣布結婚，連一同工作的劇組人員、經紀人都不知情，其實兩人求婚經過，也正如「結婚啟示」內所說「嗯是的 我們的決定就是這麼的突然」。

據香港《蘋果日報》報導，《俠盜聯盟》近來都在捷克古堡取景，該地風景優美，是不少情侶選擇結婚的聖地，連馮德倫也難抵魅力，有了結婚衝動，於是有天收工後突然問舒淇：「不如我們結婚囉！」就這樣順利抱得美人歸。

舒淇、馮德倫結婚啟示：

嗯是的 我們的婚事就是這麼簡單

嗯是的 我們的禮服就是這麼的隨性

嗯是的 我們的決定就是這麼的突然

嗯是的 我們不會有任何婚宴跟派對

喔是的 我們相識了20年相戀了四年

嗯是的 我毫無反顧的娶她了

嗯是的 我們決定相互糾纏一輩子

謝謝愛我們的你們的關心

甚麼都可以錯 但是別錯過愛你的他&她

P.S.目前尚未懷孕

(中時電子報)