德雷莎修女 今日封聖
德雷莎修女（Mother Teresa）今（4）日將由教宗方濟各（Pope Francis）於梵諦岡為其舉行封聖儀式。副總統陳建仁已於昨（3）日抵達義大利，參加今日封聖儀式。
封聖典禮將於今日上午開始，教宗方濟各先接見各國特使團團長，隨後於聖伯多祿廣場（St. Peter’s Square）進行德雷莎修女的封聖典禮。
德雷莎修女1910年生於鄂圖曼土耳其帝國馬其頓，16歲成為修女，1929年赴印度，在印度加爾各為平民服務，1979年獲諾貝爾和平獎，1997年辭世。
德雷莎修女曾於1985年受邀到臺灣訪問，在汐止設立「瑪利亞恩賜之家」。
教宗若望保祿二世在2003年，將德雷莎修女列入真福名單，2015年，教宗方濟各認證二次醫療奇蹟，2016年批准封聖，於今日進行封聖儀式。
在天主教中，經過宣福禮的真福者，再出現過兩次神蹟，經過教會確認後，就可以舉行封聖儀式，宣布承認這個人為聖人。
(集團連線報導)
關鍵字：德雷莎修女
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